İskele'de araçtan atlayıp polisten kaçmaya çalışan şahıs bu kez hastaneden kaçmaya çalışırken düştü!

07.11.2023 tarihinde, İskele’de, evrak eksikliği nedeniyle Polise sevk edilen bir aracın(sivil araç) arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Davıd Nnadozie AMALU (E-37), aracın arka kapısını açıp araçtan atlaması sonucu yaralanmıştır.
Bahse konu şahıs ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisiyle nedeniyle Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı.
11.11.2023 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Davıd Nnadozie AMALU, tedavi görmekte olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinin penceresinden, hastaneden kaçmaya çalıştığı sırada yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır.
Adı edilenin yapılan muayenesinde, bel kemiğinde kırık tespit edilmiş olup, Nöroloji Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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