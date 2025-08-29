  • BIST 11375.09
Botoks, dolgu ve IV tedavi yapan güzellik merkezine baskın!
İskele'de Botoks, dolgu ve IV tedavi yapan güzellik merkezine baskın!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve polis teşkilatı iş birliği ile yetkisiz kişiler tarafından botoks, dolgu ve damar yolundan (IV) tedavi uygulamaları yapılan İskele’deki güzellik merkezine baskın düzenlendi.

Polisle iş birliği içinde gerçekleştirilen operasyonda; hekim olmayan kişilerin ruhsatsız ortamda tıbbi işlem yaptığı tespit edildi, kullanılan malzemelere el konuldu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmadan hekimlik yapan bir kişi ve güzellik merkezi yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamada, “KTTB olarak, halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu tür kaçak girişimlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz” denildi.

Açıklamada, “Botoks, dolgu ve IV tedaviler yalnızca KTTB’ne kayıtlı hekimler tarafından, uygun klinik koşullarda uygulanmalıdır. Denetimsiz, kayıtsız merkezlerde yapılan bu işlemler ciddi sağlık riskleri taşımaktadır. KTTB olarak çağrımızdır: Halkımız, sağlığını riske atmamak adına yalnızca KTTB’ne kayıtlı hekimlerce ve denetimli sağlık merkezlerinde tıbbi müdahalelerini yaptırmalıdır” ifadelerine yer verildi.

