İskele’de Cumhuriyet Coşkusu Yaşandı

CUMHURİYETİMİZ 37 YAŞINDA

ÇOK YAŞA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ!

Üzerinde yaşadığımız vatan toprağını daha yaşanabilir, daha özgür ve bağımsız yapmak adına mücadele ettiler, Kıbrıs Türk Halkına, Cumhuriyeti armağan ettiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu da dünya ve tarih önünde ilan ettiler. Yalnızca tarih sayfalarına değil, hafızalara da kazındılar; Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, Osman Örek ve daha nice kahraman…

Ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yaşında. 15 Kasım 1983’te bağımsızlığına kavuşan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni yaşı İskele’de büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

İSKELE’DE CUMHURİYET COŞKUSU YAŞANDI

İskele’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. yılı nedeniyle Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, Ecevit Meydanı’ndaki resmigeçit töreni ile son buldu. Törenlere; İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Aziz Eryılmaz, KTBK adına Yarbay Gönenç Demirci, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum, kuruluş ve dernek temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na protokol sırasına göre çelenklerin sunulduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören ise İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Aziz Eryılmaz ve KTBK adına Yarbay Gönenç Demirci’nin tören birliği ve halkın bayramını kutlaması ile başladı.

DİREK: “15 KASIM’I KAVRAMAK, DÜNYA TARİHİNİ DE BİLMEKTİR”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiirlerin de okunduğu törende ilk konuşma yaşan isim Bekirpaşa Lisesi’nden Tarih Öğretmeni Ümran Direk oldu. 15 Kasım 1983’ün öneminden bahseden, Direk devamında şunlara yer verdi: “15 Kasım 1983’ü kavramanın sadece kendi tarihimizi değil devletlerarası çıkar çatışmalarının nelere neden olduğunu anlamak yani dünya tarihini de bilmektir. Çünkü geleceğimize sağlam yön vermek bunu gerektirir. 15 Kasım 1983’ü yaşatmak, can korkusu olmadan ayak bastığımız şu kara toprağını vatan diye canla ve kanla yoğrulduğunu, binbir emek ve eziyetle günümüze kadar getirildiğini bilmektir. 15 Kasım 1983 KKTC olarak Atatürk ilke ve inkılapları ile birlikte kimliğimize sahip çıkmak, içeride her ne kadar farklı görüşlere sahip olsak da dışarıda bir ve diri olmaktır. Ve son olarak kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve her ne olursa olsun KKTC’yi yaşatmaktır”

ABDURRAHMANOĞLU: “BUGÜN CUMHURİYETİMİZE KAVUŞTUĞUMUZ GÜNDÜR”

Günün anlam ve önemini belirten bir diğer konuşmayı ise Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu yaptı. 15 Kasım, Rum ve Yunan ikilisinin yıllardır Kıbrıslı Türklere çektirdiği azap ve zulmün bittiği gündür diyen Abdurrahmanoğlu, devamında ise şunlara yer verdi: “Bugün Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına, özgürlüğüne ve Cumhuriyetine kavuştuğu gündür. Bizler bugünlere kolay gelmedik, bugünlere gelmek için geçtiğimiz uzun, zor ve ızdıraplı yolları Kıbrıs Türkü olarak unutmadık, unutmayız, unutturmayız.”

Şehitlere rahmet, gazilere saygılarını sunan, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ise şükranlarını ileten Ali Abdurrahmanoğlu, Kıbrıs Türkleri olarak ant içtiklerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacaklarını söyledi.

YAZICI: “15 KASIM, ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN EN KIYMETLİ KARŞILIĞI”

GKK adına konuşma yapan isim ise Piyade Yüzbaşı Emre Yazıcı oldu. KKTC’nin 37. Yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Piyade Yüzbaşı Yazıcı, Cumhuriyet’in, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile omuz omuza, zulüm ve haksızlığa karşı vermiş olduğu özgürlük mücadelesinin en kıymetli karşılığı olduğuna dikkat çekti. Tüm dünyanın karşı çıkmasına karşın, milli egemenlik yolunda 15 Kasım 1983 tarihinde KKTC’nin ilan edildiğini hatırlatan Yazıcı, coşku ile kutlanmasına vesile olan, Rum’un karşısında kahramanca duran Mücahit, Mücahide ve mücadelecilere şükranlarını sundu. Yazıcı konuşmasının sonunda ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kıbrıs Türk Halkının Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve ebediyete intikal etmiş tüm kahraman ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.

ŞİİRLERLE CUMHURİYET COŞKUSU

İskele’deki törenlerde Cumhuriyet coşkusu, şiirlere de yansıdı. Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Gamze Kıcık ‘Cumhuriyet’, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Rumeysa Nur Mazlum ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Arda İlteriş ise ’15 Kasım’ isimli şiirleri okudular. İskele’de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 37. yıldönümü kutlamaları, resmigeçit töreni ile son buldu.