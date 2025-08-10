  • BIST 10972.63
  • Altın 4443.862
  • Dolar 40.6565
  • Euro 47.3647
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

İskele'de denetimler devam ediyor, 7 iş yerinde son kullanım tarihi geçmiş 835 ürüne el konuldu

» »
İskele'de denetimler devam ediyor
İskele'de denetimler devam ediyor, 7 iş yerinde son kullanım tarihi geçmiş 835 ürüne el konuldu

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, Temmuz ayı boyunca İskele Belediyesi sınırları içerisinde yürüttüğü rutin kontroller kapsamında hijyen ve sağlık kurallarına uymayan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 7 iş yerinde son kullanım tarihi geçmiş 835 ürüne el konuldu. Söz konusu ürünler, belediyenin ilgili birimi tarafından imha edildi.

SADIKOĞLU: DENETİMLERİMİZ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk sağlığını koruma noktasında bu tür denetimlerin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü’nün çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti. Başkan Sadıkoğlu, denetimlerin sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirterek, özellikle yaz döneminde artan tüketim nedeniyle denetimlerin daha da sıklaştırıldığını kaydetti.

DENETİMLER TİTİZLİKLE DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması için Ağustos ayı boyunca da denetimlerin titizlikle devam edeceğini vurguladı. İşletme sahiplerine ise hijyen kurallarına uymaları ve ürün kontrolünü düzenli olarak yapmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İskele Long Beach'de Tehlikeli Sürüş Yapan ATV Sürücüsüne ceza!04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:09
  • Yavru kaplumbağalar İskele sahilinden uğurlandı04 Ağustos 2025 Pazartesi 08:55
  • Akova-İskele yolunda kaza...03 Ağustos 2025 Pazar 16:35
  • İskele’de 16 Yaşındaki Gençten Haber Alınamıyor02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:32
  • İskele’de İnşaatta İş Kazası: 1 Kişi Yaralandı02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:31
  • Akıncı’dan “kısasa kısas” uyarısı: “Devlet hukuku intikam duygusuyla yönetilmez”31 Temmuz 2025 Perşembe 17:10
  • İskele'de ani ölüm... Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...31 Temmuz 2025 Perşembe 15:42
  • İskele’de üç saatlik elektrik kesintisi30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:09
  • İskele Soruşturmasında Yeni Gelişme: Kıbrıslı Türk Baba-Oğul Tutuklandı24 Temmuz 2025 Perşembe 12:32
  • Sosyal Sigortalar Dairesi İskele şubesi tam gün grevde: 31 Temmuz’a kadar süre18 Temmuz 2025 Cuma 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti