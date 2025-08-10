İskele'de denetimler devam ediyor, 7 iş yerinde son kullanım tarihi geçmiş 835 ürüne el konuldu

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, Temmuz ayı boyunca İskele Belediyesi sınırları içerisinde yürüttüğü rutin kontroller kapsamında hijyen ve sağlık kurallarına uymayan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 7 iş yerinde son kullanım tarihi geçmiş 835 ürüne el konuldu. Söz konusu ürünler, belediyenin ilgili birimi tarafından imha edildi.

SADIKOĞLU: DENETİMLERİMİZ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk sağlığını koruma noktasında bu tür denetimlerin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü’nün çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti. Başkan Sadıkoğlu, denetimlerin sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirterek, özellikle yaz döneminde artan tüketim nedeniyle denetimlerin daha da sıklaştırıldığını kaydetti.

DENETİMLER TİTİZLİKLE DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması için Ağustos ayı boyunca da denetimlerin titizlikle devam edeceğini vurguladı. İşletme sahiplerine ise hijyen kurallarına uymaları ve ürün kontrolünü düzenli olarak yapmaları yönünde çağrıda bulunuldu.