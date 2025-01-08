  • BIST 9890.76
  • Altın 3027.736
  • Dolar 35.3481
  • Euro 36.465
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

İskele'de elektrik kesintisi

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu elektrik kesintisi olacağını duyurdu...
İskele'de elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle Girne ilçesinde Kömürcü Köyü’ne ve İskele’nin İş Bankası bölgesine yarın üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Kömürcü Köyü'ne; saat 10.30 ile 13.30 saatleri arasında ise İskele’nin İş Bankası bölgesine elektrik verilemeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 26 yaşındaki alkollü sürücü tutuklandı16 Aralık 2024 Pazartesi 16:24
  • İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin Bandabulyam Projesi Hayat Buldu15 Aralık 2024 Pazar 14:18
  • İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı!14 Aralık 2024 Cumartesi 22:32
  • Dipkarpaz’da kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı08 Aralık 2024 Pazar 12:10
  • Kahvede (pokerize) kumara baskın! 9 Kişi tutuklandı!28 Kasım 2024 Perşembe 10:19
  • İskele'de denetimler ve eğitim devam ediyor27 Kasım 2024 Çarşamba 12:46
  • İskele’de bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak26 Kasım 2024 Salı 08:58
  • İskele'de elektrik kesintisi olacak25 Kasım 2024 Pazartesi 18:37
  • İskele’nin 11. kardeş şehri Mersin Yenişehir Belediyesi oldu24 Kasım 2024 Pazar 16:10
  • CTP İskele İlçesi gerçekleşti... Öztörel yeniden İlçe Başkanı ...24 Kasım 2024 Pazar 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti