İskele'de hayvan hırsızlığı, 3 tutuklu!

16.02.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Altınova’da, C.Y.(E-43), H.Y.(E-41) ve M.Y.(E-20), Mustafa DAĞBAŞI’na ait ağıl içerisinden 3 adet kuzuyu çaldıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.
Soruşturma devam etmektedir.
16.02.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Altınova’da, C.Y.(E-43), H.Y.(E-41) ve M.Y.(E-20), Mustafa DAĞBAŞI’na ait ağıl içerisinden 3 adet kuzuyu çaldıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.