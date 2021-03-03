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İskele'de ihtiyaç sahibi 50 çocuğa tablet

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İhtiyaç sahibi çocuklara bağışlanmak üzere İskele Belediyesi’ne 50 adet tablet bağışında bulunuldu.
İskele'de ihtiyaç sahibi 50 çocuğa tablet

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Safa Grup’un bağışta bulunduğu 50 tabletin, İskele Belediyesi’ne teslim edilmesinin ardından İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şehit İlker Karter İlkokulu Yönetimi ile iletişime geçti. 
Okul yönetimi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 50 çocuğa tabletleri bugün Şehit İlker Karter İlkokulu’nda düzenlenen törenle teslim edildi. 
Şehit İlker Karter İlkokulu’nda düzenlenen törene İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Safa Grup adına Mehmet Erkul ile Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Neriman Vamık katıldı.

SADIKOĞLU: “EĞİTİME YAPILAN KATKILAR ÖNEMLİ”
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde de birtakım olumsuzluklar yaşandığına dikkat çekerek, tableti olmayan çocukların uzaktan erişime ulaşmakta yaşadığı güçlüğe dikkat çekti. 
Tam da bu noktada eğitime yapılan katkıların son derece önemli olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:
“Bölge yatırımcılarımızdan Safa Grup Direktörü’nün bağışladığı 50 tablet bugün itibari ile ihtiyacı olan çocuklara en adil en doğru şekilde öğretmenlerimiz aracılığıyla dağıtılmaya başlandı. İskele Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de yarın da geleceğimiz olan çocuklarımıza katkımız devam edecektir. Bu süreçte hassasiyet gösteren Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na, Safa Grup Direktörü Ali Özmen Safa’ya ve tabii ki okul yönetimimize teşekkür ederiz.” 
Sadıkoğlu, bölgedeki diğer iş insanlarına da seslenerek, onların da duyarlı davranış sergileyeceğine olan inancını dile getirdi. 

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