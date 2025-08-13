  • BIST 10982.75
İskele’de İş Kazası: Elini Kıyma Makinesine Kaptırdı

İskele’de faaliyet gösteren bir kasap ve şarküteri işletmesinde çalışan Berdal Zungur (E-21), elektrikli kıyma makinesinde çalıştığı sırada plastik et itme tokmağını kullanmaması nedeniyle sağ elini makineye kaptırdı.
İskele'de İş Kazası: Elini Kıyma Makinesine Kaptırdı

İskele’de faaliyet gösteren bir kasap ve şarküteri işletmesinde çalışan Berdal Zungur (E-21), elektrikli kıyma makinesinde çalıştığı sırada plastik et itme tokmağını kullanmaması nedeniyle sağ elini makineye kaptırdı.

Sağ el bileğinden yaralanan Zungur, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

