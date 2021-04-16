İskele'de Kaymakamlık bir hafta kapalı olacak!

İSKELE KAYMAKAMLIĞI 1 HAFTA KAPALI OLACAK

KAYMAKAM ERTUĞRUL TOROSLU AÇIKLAMA YAPTI

İskele Tapu Amirliği'nde çalışanın bir personelinin PCR Testinin pozitif çıkmasının ardından kapatılan Tapu Amirliği'nden sonra İskele Kaymakamlığı da tedbir amaçlı olarak bir hafta süreyle kapatıldı. İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: "Dün, İskele Tapu Amirliği'nde, bir arkadaşımızın, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, İskele Tapu Amirliği kapatılmış ve tüm çalışanlar temaslı otellerine yerleştirilmiştir. Aynı binada hizmet veren İskele Kaymakamlığı da dün, bütün testlerini yaptırmış ve bugün, ben dahil, tüm arkadaşlarımızın Covid-19 test sonuçları negatif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarede, tedbir amaçlı olarak, İskele Kaymakamlığı'nın da bir hafta kapatılması uygun görülmüştür. Acil hizmetlerimiz, İskele Kaymakamlığımıza bağlı, Mehmetçik Bucağı ve Yenierenköy Bucağı üzerinden verilmeye devam edilecektir. İskele halkımızın bilgisine getirir, saygılar sunarım."