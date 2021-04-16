  • BIST 1.408
  • Altın 460,979
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

İskele'de Kaymakamlık bir hafta kapalı olacak!

» »
İskele'de Kaymakamlık tedbir amaçlı bir hafta kapalı olacak!
İskele'de Kaymakamlık bir hafta kapalı olacak!

İSKELE KAYMAKAMLIĞI 1 HAFTA KAPALI OLACAK

KAYMAKAM ERTUĞRUL TOROSLU AÇIKLAMA YAPTI

İskele Tapu Amirliği'nde çalışanın bir personelinin PCR Testinin pozitif çıkmasının ardından kapatılan Tapu Amirliği'nden sonra İskele Kaymakamlığı da tedbir amaçlı olarak bir hafta süreyle kapatıldı. İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: "Dün, İskele Tapu Amirliği'nde, bir arkadaşımızın, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, İskele Tapu Amirliği kapatılmış ve tüm çalışanlar temaslı otellerine yerleştirilmiştir. Aynı binada hizmet veren İskele Kaymakamlığı da dün, bütün testlerini yaptırmış ve bugün, ben dahil, tüm arkadaşlarımızın Covid-19 test sonuçları negatif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarede, tedbir amaçlı olarak, İskele Kaymakamlığı'nın da bir hafta kapatılması uygun görülmüştür. Acil hizmetlerimiz, İskele Kaymakamlığımıza bağlı, Mehmetçik Bucağı ve Yenierenköy Bucağı üzerinden verilmeye devam edilecektir. İskele halkımızın bilgisine getirir, saygılar sunarım."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenierenköy'de pozitif vaka!06 Nisan 2021 Salı 21:56
  • Atıkların temizlenmesinin önündeki engel itfaiye olduğu öne sürüldü05 Nisan 2021 Pazartesi 17:01
  • İskele'de bir araca kasti hasar03 Nisan 2021 Cumartesi 21:03
  • İskele’de Bisiklet yolu Kalecik Halk Plajına kadar ulaşacak30 Mart 2021 Salı 11:42
  • İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Okula Gelen Öğrencilere Antijen Testi Yaptı29 Mart 2021 Pazartesi 15:34
  • Yuvam’da Orman Haftası Etkinliği Düzenlendi25 Mart 2021 Perşembe 16:05
  • 16 yaşındaki kıza 3 kişinin tecavüz ettiği belirlendi24 Mart 2021 Çarşamba 16:50
  • Yenierenköy'de sigaradan ev yangını çıktı!24 Mart 2021 Çarşamba 13:09
  • Karpaz'da çevre tahribatı! Çimento kalıntılı su doğaya boşaltılıyor (Video)24 Mart 2021 Çarşamba 12:52
  • Karpaz yasta! Eray Manik hayatını kaybetti...17 Mart 2021 Çarşamba 21:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti