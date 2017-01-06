İskele'de köpekbalığı!

İskele açıklarında avlanan Mehmet Kayıkçı Abdüselam isimli balıkçı, bereketli bir gün geçirdi

İskele açıklarında, biri iki buçuk metre diğeri bir buçuk metre boyunda iki köpekbalığı yakalandı.

Mehmet Kayıkçı Abdüselam isimli balıkçı, İskele açıklarında avlanırken ağlara takılan köpek balıklarını görünce hayretler içerisinde kaldı.

Abdüselem ''Akdeniz’de bu tür balıkları yakalamak herkese nasip olmuyor” dedi.

Köpek balıklarını restoranlara satacağını belirten balıkçı, “keşke her günümüz böyle bereketli geçse” şeklinde konuştu.