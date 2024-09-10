İskele’de Korkunç Yangın: Nihat İlkhan’ı Ateşe Veren Zanlı H.T. Mahkemede

Boltaşlı köyünde 4 Eylül 2024 tarihinde yaşanan dehşet verici olayda, Nihat İlkhan’ın kiraladığı evin kundaklanmasıyla ağır yaralandığı yangınla ilgili gelişmeler sürüyor. Olayın faili olduğu iddia edilen H.T., İskele Kaza Mahkemesi'nde yargı karşısına çıkarıldı.
Olayın Detayları Yangının çıktığı sırada Nihat İlkhan, yatak odasında uyurken evin ateşe verilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, İlkhan'ın üzerine yanıcı madde dökülerek yatağında uyurken ateşe verildiği ortaya çıktı. Olayın zanlısı H.T., kısa süre içinde tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme Kararı İskele Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten yargıç, zanlı H.T.'nin 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Polis, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürürken, H.T.'nin tutukluluk süresi içinde yeni delillerin toplanması ve soruşturmanın derinleştirilmesi hedefleniyor.
Ağır Yaralanan İlkhan’ın Durumu Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nihat İlkhan’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Tedavi altına alınan İlkhan’ın vücudunda geniş çaplı yanıklar olduğu bildirildi.
Soruşturmanın seyrine göre, zanlının mahkeme karşısındaki durumunun ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
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