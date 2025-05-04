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İskele'de Long Beach Operasyonu: Çalıntı tabanca, ziynet ve çeşitli eşyalar ele geçirildi

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İskele'de Long Beach Operasyonu: Çalıntı tabanca, ziynet ve çeşitli eşyalar ele geçirildi
İskele'de Long Beach Operasyonu: Çalıntı tabanca, ziynet ve çeşitli eşyalar ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında, İskele’de Long Beach bölgesinde devriye hâlinde bulunan bir polis ekibi tarafından, yüzünde maske ve ellerinde eldiven takılı şekilde, tasarrufunda hırsızlık maksatlı ev açmaya yarayan çeşitli aletlerle ağaçlar arasında gizlenmiş olarak tespit edilen H.A. (E-41) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma ve gerçekleştirilen “Kod Adı: Long Beach Operasyonu” kapsamında, H.A.’nın tespit edildiği bölgede ve ardından kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramalarda, söz konusu şahsın 9 Mayıs 2023 – 3 Mayıs 2025 tarihleri arasında İskele bölgesinde açıp girdiği birçok ikametgâhtan çaldığı; bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör ile toplam 32 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, yüklü miktarda döviz ve TL cinsi para, muhtelif ziynet eşyası ile çeşitli model ve markalara ait çok sayıda güneş gözlüğü, saat, alkollü içki, elektronik cihaz ve ev eşyası emare olarak alındı.

Olayla bağlantısı olduğuna inanılan P.G. (K-39) ve M.G. (E-52) de tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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