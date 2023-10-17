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İskele'de öğretmenler ve veliler yürüyüş yaptı...

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Okul Aile Birlikleriişbirliğinde İskele bölgesindeki eğitim sorunlarına dikkat çekmek içineylem düzenlendi.
İskele'de öğretmenler ve veliler yürüyüş yaptı...

Eyleme katılanlar İskele Bekirpaşa Lisesi önünden İskele Ecevit Meydanı’na yürüdü. Eylemde tam gün eğitime geçilmesi, yabancı öğrenci sorunu ve öğretmen eksikliğinin yarattığı sıkıntılara dikkat çekildi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, İskele Ecevit Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Eylem, gereken altyapı ve organizasyon sağlanmadan tam gün eğitime geçildiğini savunarak bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

İskele’de özellikle hiç Türkçe bilmeyen öğrencilerin sorun yaşanmasına neden olduğunu ifade eden Eylem, İskele Bekirpaşa Lisesi ile İskele Evkaf Türk Maarif kolejinde branş öğretmeni eksikliğinin devam ettiğini ve sınıf eksikliği bulunduğunu savundu.

İskele Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ercüment Evlat da yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti, sorunlar en kısa sürede giderilmesini istedi.

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