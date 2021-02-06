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İskele'de PCR testlerinde 2. gün tamamlandı

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İskele Belediyesi’nin girişimleri neticesinde, İskele’de başlayan ücretsiz PCR Testlerinde ikinci gün de tamamlandı.
İskele'de PCR testlerinde 2. gün tamamlandı

İskele Belediyesi’nin girişimleri neticesinde, İskele’de başlayan ücretsiz PCR Testlerinde ikinci gün de tamamlandı. İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde organizasyonun yapıldığı ilk günkü testlerde şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadı. İskele’de ikamet eden ancak sokağa çıkma yasağında, elzem ihtiyaçların karşılanması amacı ile açık olan işletmelerde çalışan kişilere uygulanan ücretsiz PCR testi ilk iki gün, İskele Polis Müdürlüğü çalışanları, İskele İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şubesi çalışanları ile İskele Belediyesi’nin sahadaki personeline yapıldı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI, İSKELE BELEDİYESİ’NE HER GÜN 100 PCR TEST KİTİ GÖNDERİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından İskele Belediyesi’ne her gün 100 PCR Test kiti gönderilmeye başlandı. İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından büyük bir titizlikle yapılan PCR Testleri, yine aynı titizlikle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gönderilerek, sonuçların, kişilere sağlıklı bir şekilde ulaşması sağlanıyor.

İskele’de dün (5 Şubat) başlayan ve bugün de devam eden PCR Testleri, Pazar hariç hafta içi her gün yapılabilecek. Saat 09.00’da İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda başlayan testlerin yapımı, günlük 100 PCR Test kitinin bitmesi ile sona eriyor.

 

İLK GÜN YAPILAN PCR TESTLERİNDE ŞU ANA KADAR POZİTİF VAKAYA RASTLANMADI

İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda alınan tedbirler sayesinde herhangi bir yığılma söz konusu olmadan, İskele Belediyesi tarafından belirlenen liste doğrultusunda kişilerin gruplar halinde çağrılması ile yapılan PCR Testlerinin sonuçları ise bir gün içinde kişilere mesaj olarak gönderiliyor. Dün (5 Şubat) 100 kişiye yapılan PCR Testlerinde ise şu ana kadar pozitif bir vakaya rastlanmazken, bugün (6 Şubat) yapılan testlerin ise yarın netlik kazanması bekleniyor.

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İSKELE BELEDİYESİ SAĞLIK BİRİMİ ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE EDECEK

İskele’deki PCR testleri, Pazar günleri hariç her gün İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından yapılıyor.  Ancak herhangi bir olumsuzluk durumunda ise (temaslı olduğunu düşünenler) İskele Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlu Hemşire Berna Bal’a Pazar günü de 0548 810 12 20 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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