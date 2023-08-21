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İskele'de Robotik Kodlama eğitimlerinin ikinci aşaması başladı

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“Geleceğe Mesajımız Var” sloganıyla çıktığı yolda gençlerin elinden tutarak onların yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, büyük ilgi gördüğü Robotik Kodlama eğitimlerinin ikinci aşamasına başladı
İskele'de Robotik Kodlama eğitimlerinin ikinci aşaması başladı

2. seviye sertifikalarını almaya hak kazanan gençlerin katıldığı Robotik Kodlama Eğitimlerinin 2.aşamasının ilk gününde İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, hayata geçirdikleri Robotik Kodlama eğitimlerine ilk günden itibaren inanan ve destek veren KKTC Telsim ile işbirliği protokolünü de yenileyerek yola devam dedi. İşbirliği protokolüne İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ile KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar imza koydu.

 

İSKELE ESNAF VE ZANAATKARLAR BİRLİĞİ KKTC TELSİM İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin öncülüğünde, İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkıları,  KKTC Telsim ve Cyprus Robotics’in destekleriyle kurulan İEZB Teknoloji Atölyesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı Robotik Kodlama Eğitimlerinde 2. aşamaya geçildi. 1. seviyeyi başarıyla tamamlayarak 2. seviyeye geçmeye hak kazanan gençler, ilk eğitimlerine 9 Ağustos Çarşamba günü İskele Belediyesi Kültür Evi’nde başladı.  İlk gün eğitimlerine İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ile KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da eşlik ederek, gençlerin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldular.  Kırmızı ve Tanpınar ayrıca “Geleceğe Mesajımız Var" sloganıyla gerçekleştirilen Robotik Kodlama Eğitimlerinin ikinci aşaması için de işbirliği protokolü imzaladılar.  Protokol gereğince, 2. aşama robotik kodlama eğitimlerinde kullanılacak tüm ekipmanlar ve materyallerin tümü KKTC Telsim sponsorluğunda karşılanacak.

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ROBOT KURULUMU VE HAREKET AŞAMASINA GEÇİLDİ

2. seviye sertifikalarını alan gençlerin katıldığı Robotik Kodlama eğitimlerinin ikinci aşamasında robot kurulması, hareket aşaması ve buna bağlı kodlama eğitimlerine geçildi. Gençler ikinci aşamada ayrıca insan anatomisi, fizik, acılar ve matematik eğitimleri almaya da başladı.

 

KIRMIZI: GENÇLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

İmzalanan işbirliği protokolünün ardından konuşan İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, birinci aşamasını başarıyla tamamladıkları Robotik Kodlama Eğitimlerinde 2.aşamasına geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. ‘Geleceğe Mesajımız Var’ sloganıyla yola çıktıkları Robotik Kodlama Eğitimleri sayesinde gençlerin hem robotlarını kendileri yaptığını hem de yazılımları hazırlayarak robotik kodlama alanında kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.  Kendilerine inanan ve gençlerin elinden tutan KKTC Telsim’e de teşekkür eden Kırmızı, işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

 

TANPINAR: HEYECANLI GENÇLERİ GÖRMEK BİZLERİ SEVİNDİRDİ

Teknoloji Atölyesinde robotik kodlama eğitimlerinin birinci aşamasında çok yetenekli gençler keşfettik diyerek konuşmasına başlayan KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, azimli ve heyecanlı gençleri görmenin kendilerini de heyecanlandırdığını ve sevindirdiğini söyledi.  Gençlerin, geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynayacağına dikkat çeken Tanpınar, bunu bilmenin kendisinin enerjisine enerji, umutlarına ise umut kattığının altını çizdi. 

 

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