İskele'de Tedbirsizlik Sonucu Yangına Sebep Olmak

07.09.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, İskele’de Anfora Alışveriş Merkezinin arka kısmında bulunan bir şahsa ait arazi içerisinde, F.K.(E-42) gerekli önleyici tedbirleri almadan sera montajı için kullanımındaki kaynak makinesi ile kaynak yaptığı sırada, makineden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmesine sebep olmuştur.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile muhtelif ebatlardaki 37 adet kelepçeli sulama hortumu ve iki adet vana yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başaltılmış olup, soruşturma devam etmektedir.