İskele’de yapılacak  olan Çevre eylemine yeni destek açıklamaları yapıldı

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi İskele Long Beach bölgesinde yapılması düşünülen OTEL İnşaatı ile ilgili yaptığı eylem çağrısına İskele’deki sivil toplum örgütlerinden destek gelmeye devam ediyor.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi İskele Long Beach bölgesinde yapılması düşünülen OTEL İnşaatı ile ilgili yaptığı eylem çağrısına İskele’deki sivil toplum örgütlerinden destek gelmeye devam ediyor.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Cumartesi günü yapılacak eyleme destek açıklarken bir destek de İskele Avcılık Atıcılık Kulübünden geldi.

Şehir Plancılar Odası Başkanı Merter Refikoğlu da eylem ile ilgili desteklerini açıkladı.

Bugün ise Larnaka Kadınlar Derneği ve İskele Yurttaş İnsiyatifi de eyleme destek açıklamları yaptı.

İşte eylemle ilgili yapılan destek açıklamaları ve çağrılar..

İskele Yurttaş İnsiyatfi'nin yaptığı açıklama;

Bir açıklama da İskele Yurttaş İnsiyatifi’nden geldi...

İskele Yurttaş İnsiyatifi’nden basına ve kamuoyuna açıklama,

İskele Yurttaş İnsiyatifi oluştuğu 2006 yılından itibaren İskele’nin öz varlıklarının halka ve kamuya ait olması ile ilgili çeşitli büyük mücadeleler vermiştir.

İnsiyatifimiz İskele Belediyesi’nin kullanımında olan İskele Belediyesi Piknik Alanı’nın peşkeş çekilmeye çalışılması mücadelesinde İskeleliler ve halkımız ile birlikte aktif rol almış ve bu alanın halkın ve kamunun kullanımında kalmasını sağlanmasında en önemli faktör olmuştur.

İskele Yurttaş İnsiyatifimiz, bugünlerde gündeme gelen İskele Long Beach bölgesinde yapılması düşünülen 7 Katlı OTEL inşaatı ile ilgili başlatılan mücadeleyi selamlar.

İnsiyatifimiz halkımızın daha önceki süreçlerde olduğu gibi yaşadığı tecrübeleri dikkate alarak İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi’nin başlattığı halkı mücadeleyi destekler.

Bu bağlamda İskelelileri ve tüm yurttaşları kamu mallarının üzerinden rant elde edilmesi noktasında sürece karşı durmaya ve eylemlilik sürecine sahip çıkmaya çağırır.

İskele Yurttaş İnsiyatifimiz tüm üyeleri ile birlikte Cumartesi günü saat 15:00’da İskele Long Beach sahilinde düzenlenecek eyleme katılacaktır.

Tüm halkımıza duyurulur.

İskele Yurttaş İnsiyatifi Adına MUSTAFA DENİZER

Larnaka Kadınlar Derneği'nin yaptığı açıklama;

EL BİRLİĞİ İLE DOĞAMIZA SAHİP ÇIKALIM SİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin yapmış olduğu açıklama;

Son yıllarda İskele’nin sahil projesi ile bölgemize çok güzel yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun park alanı, tertemiz sahili ve denizi ile bölgenin en güzel yeri olmuştur. Bölge halkın ile ülkemizde yaşayan herkes bu güzel sahilde ve alanı kullanmaktadır. Son zamanlarda Long beach sahiline hotel yapılması girişimleri ile karşılaşmış bulunmkatayız. Yine günümüzde de sorun olan kötü yönetim, adamına göre işlem ve kamu yararına olacak yerlerin peşkeş çekilmesi ile yüzleşmekteyiz. İskele Long Beach sahiline otel yapılması izninin verilmesine şiddetle kınıyoruz.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği olarak, İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi, halkı çevreye, sahile ve doğal alanlarına sahip çıkmak için cumartesi günü Long Beach bölgesinde düzenleyeceği eyleme tam destek verdiğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

Tarih: 19 Aralık 2020 Cumartesi

Saat: 15:00

Yer: İskele Babutsa Büfe Önü - Long Beach, İskele

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu

#oteldeğiltoprakkokusu

#yaşanılabiliralanlarasahipçık

İskele Avcılık Atıcılık Kulübünden yapılan açıklama;

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü olarak İskele Long Beach bölgesinde yapılması planlanan OTEL projesi İskelemizin gündemine zorla getirilmek istenmektedir.

Halka ait olan alanların kullanımını sınırlandıracak olan böylesi bir yapıya halkımız ve üyelerimiz büyük tepki göstermiştir.

Ayrıca yapılacak olan doğa tahribatının tüm paydaşları etkilediği gibi biz avcıları da kötü yönde etkileyeceği bir gerçektir.

Bu anlamda doğayı, çevreyi ve doğal yaşamı korumak amacı da olan kulübümüz Cumartesi günü saat 15:00'de Long Beach sahilinde düzenlenecek olan eyleme yönetim kurulumuz ve tüm üyelerimiz ile birlikte aktif olarak destek vereceğimizi ve eyleme katılacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu’nun açıklaması;

Daha önce defalarca söylediğimiz gibi ortada yasadışı bir durum var. İskele Belediyesi bu inşaatın yapılmasına “izin” verirse sadece ayaklanma değil mahkeme süreci de başlayacaktır. Yazan mevzuat başlangıç seviyesi Türkçesi olan herkesin anlayacağı şekildedir. Hamma, hummaya, torpile, peşkeşe göre mevzuatı farklı okuyamazsınız. Bizler de arkadaşların bu haklı mücadelelerinin yanında olacağız.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin yaptığı açıklama;

Basın açıklaması ve eylem çağrısı

Halkımıza çağrı,

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi İskele Long Beach bölgesinde yapılması düşünülen OTEL İnşaatı Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde 14 Aralık Pazartesi günü itibarı ile bölgeden toplanan 39 sayfalık imzaları da içeren “itiraz” dilekçesini Çevre Koruma Dairesi’ne bildirmiştir.

İnsiyatifimiz yaptığı toplantılarda eylem komitesini oluşturmuştur. İnsiyatifimizin oluşturduğu eylem komitesi 19 Aralık Cumartesi günü saat 15’de İskele Long Beach bölgesinde protesto gösterisi düzenleme kararı almıştır.

Hakımıza çevreye, sahile, ve doğal alanlarına sahip çıkmak için 19 Aralık Cumartesi günü saat 15’de İskele Long Beach önünde Babutsa Büfe’de buluşma çağrısı yapıyoruz.

Eylem sırasında “Sağlık Yüksek Kurulu’nun” kararları uyarınca maske ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulacaktır..

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi kanunlar çerçevesinde İskele’de çevrenin korunmasını ve de tüm sahillerin kamusal yarar için korunarak kullanımını savunur.

Şimdi Harekete Geçme Zamanı! Hep Birlikte!

“İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi”

Ana prensipler ve hareket noktalarına ilişkin manifesto

1- Kıyı şeridinde; doğal kalmış ve ekolojik değeri olan kıyısal alanların göz önünde bulundurularak kıyı koruma çizgisinin/kıyı koruma bandının bilimsel veriler ışığında belirlenmesi, kıyısal alanlarda bulunan doğal tarihi değerlerin korunması, bölgede doğal hayat koruma alanlarına yönelik ÖÇKB çalışmalarının ivedilikle yapılması ana hedefidir.

2- İskele’nin de bir sahil yerleşim yeri olduğu dikkate alınarak kıyıların bütüncül açıdan (topolojik/morfolojik/ekolojik) özelliklerinin korunması için yasal eksikliklerin giderilerek mevzuatın güçlendirilmesi.

3- Kıyılardaki yapılaşma ve Turistik tesislerle ilgili gelişmelerin Mağusa -İskele - Yeni Boğaziçi İmar planı kapsamında ortaya konan prensipler doğrultusunda izinlendirilmesi.

4- Kıyı şeridindeki tüm kamuya ait arazilerin sadece ortak kamusal amaçlı (rekreasyon alanı olarak) kullanılması.

5- Taşkın riski yönetim planının belirlenerek bölgedeki yapılanmalarda İmar Planı sürecinde ortaya konulan prensip ve taşkın riski haritalarının dikkate alınması.

6- Mağusa -İskele - Yeni Boğaziçi İmar planında kamu yararına çevresel ve kamusal menfaatlerin gözetilerek, kamu menfaatinin önceliklendirilmesi.