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İsmailov'un Antalya'daki 'süper oteli' nisanda yeniden açılıyor

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Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) aktardığına göre, Antalya'da Rusya vatandaşı iş adamı Telman İsmailov'a ait '7 yıldızlı' Titanic Mardan Palace oteli 25 Nisan'da yeniden misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
İsmailov'un Antalya'daki 'süper oteli' nisanda yeniden açılıyor

ATOR'dan yapılan açıklamada "Daha önce Türk basınında yeni yönetimi dayanak gösterilerek yenilenen otelin şubat sonunda açılacağı belirtilmesine rağmen, Titanic Mardan Palace otelinin odaları bir dizi Rus tur operatörünün sitesinde yer almaya başladı, hem de neredeyse tüm odalarıyla… Plan doğrultusunda otelin 25 Nisan 2019'da çalışmalarına başlaması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Turizm sektörünün uzmanları ise mayıs tatillerindeki fiyatları kıyaslayarak, bu otelin bir kez daha Antalya'nın en pahalı otelleri arasında boy göstereceğini belirtiyor.

 

ATOR'a göre, Titanic Mardan Palace, Antalya'nın en pahalı otelleri arasında ilk üçte yer alıyor. Otele yönelik taleplerin ne kadar olacağını anlamak için henüz erken, ancak tur şirketleri halihazırda taleplerin bulunduğunu kaydediyor.

Öte yandan, otel, alacaklarına karşılık Halkbank'a geçmişti. Halkbank'la yapılan görüşmeler neticesinde Titanic Hotels grubu, oteli 10 yıllığına kiraladıklarını duyurmuştu.

​Otel kaliteleri en fazla 5 yıldızla derecelendiriliyor, ancak bazı oteller üstün hizmet koşullarından dolayı '7 yıldızlı' olarak nitelendiriliyor. Titanic Mardan Palace da bunlardan biri.

 

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından yaptırılan ve 23 Mayıs 2009'da açılan Mardan Palace; Monica Bellucci, Richard Gere, Mariah Carey, Sharon Stone gibi Hollywood yıldızlarının katılımıyla açılmıştı.

Yaklaşık 800-850 milyon dolara mal olduğu söylenen otelin mimari yapısı Dolmabahçe Sarayı, Kuleli Askeri Lisesi görünümünde tasarlanmış, Kız Kulesi ve Galata Köprüsü'nün benzerleriyle İstanbul'un minyatürü şeklinde yapılmıştı. Otel, 2010 yılında dünyanın en iyi lüks oteli seçilmişti.

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