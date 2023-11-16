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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun UCM'de yargılanması için suç duyurusu

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Dilekçede, "Yargılanması talep edilen Benjamin Netanyahu, müsnet suçları tüm dünyanın gözü önünde işlemektedir" ifadeleri yer aldı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun UCM'de yargılanması için suç duyurusu

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne iletilmek üzere suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Başbakanı Netanyahu'nun UCM'de soykırımla yargılanması için yapılan başvuruyu Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında can kaybı 11 bini geçerken Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için suç duyurusunda bulundu. 

Sosyal medya hesabından suç duyurusunu paylaşan Burak Bekiroğlu, “Savaş suçu-Soykırım suçu ve İnsanlığa karşı Suçlardan soruşturma açılması ve yargılanması için başvurumuzu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına iletilmek üzere Bakanlık Muhabere Uluslararası Hukuk Bürosu aracılığıyla Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne biraz önce yolladık." dediği bir mesaj yayınladı. 

Soruşturma dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Benjamin Netanyahu hakkında Filistin halkına yönelik işlemiş olduğu suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından araştırma yapılarak tüm delillerin toplanması, gerekli soruşturmanın açılabilmesi için UCM Ön Yargılama Dairesinden soruşturma izni ve yetkisi istenilmesi, Netanyahu ve tespit edilecek diğer failler hakkında iddianame düzenlenmesi ve yargılanması için dava açılması talebidir.

Yargılanması talep edilen Benjamin Netanyahu, müsnet suçları tüm dünyanın gözü önünde işlemektedir. Öyle ki, Siyonist yapılanmanın hayali haritasını gerçeğe dönüştürebilmek maksadıyla, bu plan çerçevesinde, bebek, çocuk, kadın, sivil demeden, Gazze'de yaşayan tüm insanları katletmektedir. Başvurumuza ve talebimize konu kişi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, isnat edilen suçları işlerken, uluslararası müktesebata göre yasaklanan silahları kullanmaktan çekinmemektedir. Bizler ise, hukuki tavsif için dahi olsa, isnat edilen suçlar kavramını kullanırken kendimizden ve insanlığımızdan utanmaktayız.

Yargılanması talep edilen, Netanyahu'nun işlemiş olduğu bu suçlar esasen sabittir. İşlenmiş olunan suçlar, insanlığın göz yummaması gereken, vicdanı olan her insanın gözyaşı pınarından akan her damlanın taneleri kadar sabit bir biçimde, inkar edilemez şekilde ve korkmadan işlenmektedir."

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