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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un yarın Güney Kıbrıs’a gitmesi bekleniyor

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İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog’un yarın Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiği haber verildi.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un yarın Güney Kıbrıs’a gitmesi bekleniyor

Herzog’un Güney Kıbrıs’a gideceğini “dialogos.com.cy” isimli internet sitesinin edindiği bilgiye dayandıran Haravgi, Rum yönetiminin Herzog’un ziyaret sebebi konusunda sessizliğini koruduğuna dikkat çekti.

“Katil ülke Filistin halkına soykırım yaparken İsrail Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs’ı ziyaret etmesi bekleniyor.” ifadesini kullanan gazete “Diyalogos”un Rum yönetimine, Herzog’un beklenen ziyaretinin hedefi ve programını sorduğunu ancak henüz bir cevap alamadığını vurguladı.

Gazete “Bu suskunluk, özellikle İsrail uluslararasında, sivilleri vurarak ve binlerce kişiyi öldürdüğü saldırılarla Gazze’de soykırım yapmakla suçlanmakta olduğu bir dönemde, soru işaretleri yaratıyor.” ifadesine yer verdi.

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