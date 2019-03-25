İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırısı başlattı

İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı. İsrail'in saldırıyı başlattığı dakikalarda, ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olduğunu tanıyan belgeyi imzaladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nden fırlatıldığı açıklanan bir roketin Tel Aviv'de bir eve isabet etmesinin ardından Washington ziyaretini kısa keserek ülkesine dönmeye karar verdi. Hamas, roket saldırısını düzenlemediğini duyurdu ancak Hamas'ı suçlayan İsrail ordusu Gazze'deki Hamas hedeflerini vurduğunu açıkladı.

İsrail jetlerinin Gazze'yi bombaladığını duyurmasının hemen ardından, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump basın toplantısı düzenledi. Burada Trump, ABD'nin, İsrail'in 1967'de işgal, 1981'de ilhak ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıdığını duyurdu.

En az 7 kişinin yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı

Adının açıklanmaması koşuluyla Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi, "Gazze Şeridi'nden düşmana roket fırlatılması, Hamas dahil direniş hareketlerinden hiçbir kişinin çıkarına değildir" dedi.

Yetkili, aynı mesajın, İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapan Mısır'a da iletildiğini söyledi.

İsrail, Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roketin Tel Aviv'deki bir evin çatısına isabet ettiği ve evde yangın çıktığını açıklamıştı.

Saldırıda yaralananlardan üçünün çocuk olduğu belirtilmişti.

Washington ziyaretini kısa kesme kararı alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin saldırıya yanıtının sert olacağını söyledi.

İsrail yetkilileri, Gazze Şeridi'ndeki bütün geçişleri kapattıklarını da duyurdu.

Tel Aviv sokaklarında hava taarruzu sirenleri çalarken, kentin kuzeybatısında oturanlar sabah erken saatlerde sığınaklara yönlendirildi.

Yaklaşık 10 gün önce Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e atılan roketlere İsrail hava operasyonlarıyla karşılık vermiş ve bölgede sıcak çatışmanın yeniden başlayacağı yolunda endişeler artmıştı.

Ancak Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, saldırıyı düzenlemediğini,roketlerin "yanlışlıkla ateşlendiğini" açıklayınca, taraflar arasında uzlaşı sağlanmıştı.

İsrail, benzer bir saldırı halinde Gazze Şeridi'nde tespit edilmiş olan 100'ün üzerinde Hamas hedefinin hava operasyonlarıyla vurulacağını açıklamıştı.