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İsrail, Hamas’ın elindeki 4 esir için Papa’dan yardım istedi

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İsrail, Hamas tarafından 2014'ten beri Gazze Şeridi'nde esir tutulan 4 İsraillinin serbest bırakılması için Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'e yardım çağrısında bulundu.
İsrail, Hamas’ın elindeki 4 esir için Papa’dan yardım istedi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın, yıllardır Gazze'de alıkonulan İsraillilerden Avera Mengistu'nun görüntülerini yayımlaması ve İsrail hükümetinin bu görüntüleri doğrulamasının ardından İsrailli 4 esir hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eli Cohen, konuyla ilgili Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e mektup gönderdi. İsrailli Bakan, mektuplardaki muhataplarına, “Hamas’ı kınamak ve Hamas tarafından Gazze’de tutulan İsrail vatandaşlarının ve asker cesetlerinin serbest bırakılması için harekete geçme ve acil önlemler alma çağrısı” yaptı.

Cohen, mektuplarında, “Askerlerin cesetlerinin, Yahudiliğe uygun şekilde cenazelerinin kaldırılması için geri getirilmesi ve esir tutulan İsrail vatandaşlarının ailelerine teslim edilmesi İsrail hükümetinin ahlaki yükümlülüğüdür” ifadelerine yer verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, “Papa Francisc’in Aralık 2022’de 4 İsrailli esirin aileleriyle bir araya geldiğini ve çocuklarının geri getirilmesi için onlara yardım etme sözü verdiğini” hatırlattı.

Kassam Tugayları, İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği saldırılar sırasında 2’si asker, 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı.

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