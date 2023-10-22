İsrail ordusu, bir tankının yanlışlıkla Mısır'ın bir nöbet noktasını vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, bir tankının yanlışlıkla Kerem Şalom sınır kapısı yakınında bulunan bir Mısır nöbet yerini vurduğunu açıkladı.
AFP haber ajansının haberine göre İsrail ordusu yaşanan bu olaydan ötürü “üzüntü” duyduğunu ve olayın araştırıldığını belirtti.
Mısır ordusu patlamadan ötürü küçük yaralanmaların yaşandığını aktardı ancak detay vermedi.
Olay, Gazze’ye geçiş yapmak üzere sevk edilen insani yardım konvoyunun ikinci kısmının Refah sınır kapısından geçiş yapmasının ardından yaşandı.
Reuters, bir görgü tanığına ve tıbbi yardım ekibi görevlisine dayandırdığı haberinde yedi kişinin yaralandığını belirtti.
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