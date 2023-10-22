  • BIST 7510.68
  • Altın 1780.876
  • Dolar 27.9393
  • Euro 29.643
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHristodulidis, Netanyahu ve Herzog ile görüştü

İsrail ordusu, bir tankının yanlışlıkla Mısır'ın bir nöbet noktasını vurduğunu açıkladı

» »
İsrail ordusu, bir tankının yanlışlıkla Kerem Şalom sınır kapısı yakınında bulunan bir Mısır nöbet yerini vurduğunu açıkladı.
İsrail ordusu, bir tankının yanlışlıkla Mısır'ın bir nöbet noktasını vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, bir tankının yanlışlıkla Kerem Şalom sınır kapısı yakınında bulunan bir Mısır nöbet yerini vurduğunu açıkladı.

AFP haber ajansının haberine göre İsrail ordusu yaşanan bu olaydan ötürü “üzüntü” duyduğunu ve olayın araştırıldığını belirtti.

Mısır ordusu patlamadan ötürü küçük yaralanmaların yaşandığını aktardı ancak detay vermedi.

Olay, Gazze’ye geçiş yapmak üzere sevk edilen insani yardım konvoyunun ikinci kısmının Refah sınır kapısından geçiş yapmasının ardından yaşandı.

Reuters, bir görgü tanığına ve tıbbi yardım ekibi görevlisine dayandırdığı haberinde yedi kişinin yaralandığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filistinli yetkililer: Gazze'de ölü sayısı 4 bini geçti20 Ekim 2023 Cuma 16:41
  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Filistin'de büyükelçilik açacağız20 Ekim 2023 Cuma 09:18
  • Biden'dan İsrail'e destek: Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım20 Ekim 2023 Cuma 08:50
  • Gazze’de ölenlerin üçte ikisi çocuk ve kadın20 Ekim 2023 Cuma 08:25
  • Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanı: İsrail soykırım planı uyguluyor20 Ekim 2023 Cuma 08:24
  • İsrail hastanenin ardından ibadethaneleri hedef aldı20 Ekim 2023 Cuma 08:23
  • Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları İsrail'in hastane saldırısını kınadı19 Ekim 2023 Perşembe 08:55
  • Cezayir'de İsrail’in saldırılarından dolayı tüm sportif faaliyetler askıya alındı19 Ekim 2023 Perşembe 08:46
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı19 Ekim 2023 Perşembe 08:25
  • İsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor19 Ekim 2023 Perşembe 08:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti