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İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi; gece boyunca devam eden olaylarda 180 Filistinli yaralandı

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Filistinli protestocularla gece boyunca devam eden çatışmaların ardından İsrail polisi, İsrail'de milliyetçilerin yürüyüş düzenleyeceği Kudüs Günü öncesinde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi; gece boyunca devam eden olaylarda 180 Filistinli yaralandı

Filistinli protestocularla gece boyunca devam eden çatışmaların ardından İsrail polisi, İsrail'de milliyetçilerin yürüyüş düzenleyeceği Kudüs Günü öncesinde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. 

Filistin Kızılayı gece boyunca devam eden olaylarda 180 kişinin yaralandığını ve 50'sinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Sabah saatlerine kadar devam eden olayların sonunda polis Mecid-i Aksa'nın çevresine baskın düzenledi. Olay yerinden çekilen görüntülerde polisin Filistinlilere biber gazı, protestocuların da güvenlik güçlerine taş attığı görülüyor. 

İsrail polisi tarafından paylaşılan bir güvenlik kamerası kaydında da şehrin eski bölümünün yakınlarında Filistinli protestocuların beyaz bir arabaya taş attığı, aracın şoförününse geri vitese takıp bir protestocuya çarptığı görülüyor.

İsrail'de bugün askerlerin 1967'de Kudüs'ün kontrolünü sağlamasının yıl dönümü gerekçesiyle "Kudüs Günü" kutlanacak. Polis, yükselen tansiyona rağmen yürüyüş gerçekleştirilmesine izin verdi.

Kudüs Günü öncesi kabinesine bir konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Aşırıcıların Kudüs'te huzuru bozmasına izin vermeyeceğiz. Kararlı ve sorumlu bir şekilde hukuk ve düzeni koruyacağız. Her dine özgürlük tanımaya devam edeceğiz, ancak şiddetli rahatsızlıklara izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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