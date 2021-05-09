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İsrail polisi yine kan döktü: 90 yaralı

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Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında çıkan arbedede aralarında bir yaşında bebek ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 90 kişi yaranlandı.
İsrail polisi yine kan döktü: 90 yaralı

Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında çıkan arbedede aralarında bir yaşında bebek ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 90 kişi yaranlandı.

İsrail polisi, cuma akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. 205 Filistinli yaralanmıştı

AA’nın aktardığna göre dün Kadir Gecesi için on binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’ya doğru harekete geçince İsrail güvenlik güçleri, Kudüs’ün birçok noktasında sıkı güvenlik önlemleri aldı.

İslami Vakıflar Dairesi’nin açıklamasına göre sıkı engellemelere rağmen Kadir Gecesi için 90 bin kişi Mescid-i Aksa’da hazır bulundu.

Filistin Kızılayı’na göre Şam Kapısı önünde bulunan Filistinliler ile İsrail polisi arasında çıkan arbede sonucu yaralanan 90 kişiden 16’sı hastaneye kaldırıldı.

İsrail polisi de bir memurunun yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, yaşlı bir kadının, fırlatılan gaz bombasının fişeğiyle yüzünden yaralandığını, İsrail polisinin en az yedi Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Arap Birliği, Filistin’in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmeyi kararlaştırmıştı.

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