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İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı sistemler hacklendi

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İsrail basını, Savunma Bakanlığı'na bağlı sistemlerin hacklendiğini ve hassas bilgilerin sızdırılması konusunda endişelerin olduğunu yazdı. Hackerler bilgileri 50 Bitcoin'e (3,3 milyon dolar) satışa çıkardı.
İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı sistemler hacklendi

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, bilgisayar korsanları, Savunma Bakanlığı'na ait bilgisayarlara sızdıklarını ve "hassas bilgilere" ulaştıklarını duyurdu.

Haberde hassas bilgileri Telegram gruplarından paylaşan hackerların, bakanlığa bağlı sistemlere nasıl sızdıklarını ve bilgilere nasıl ulaştıklarını gösteren bir görüntü yayınladıkları kaydedildi.

Hackerler Savunma Bakanlığı'na ait bilgileri 50 Bitcoin'e satışa çıkardı

Hackerların yayınladığı belgelerin İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı sözleşmelere ait olduğu, ele geçirilen bilgilerin çeşitli forumlarda 50 Bitcoin (3,3 milyon dolar) karşılığında satışa çıkarıldığı belirtildi.

Haberde çok sayıda hassas bilgiyi ele geçirdiklerini iddia eden hackerların, İsrail'den 500 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasını istediklerine yer verildi.

Savunma Bakanlığı'na ait sistemlere sızmanın, diğer her türlü sızmalardan çok daha tehlikeli olduğuna işaret edilen haberde, bunun İranlı bilgisayar korsanları ve diğerleri için stratejik bir hedef olduğu savunuldu.

İsrail Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederken, bazı güvenlik kaynakları bakanlığa ait sistemlerin hacklendiğini doğruladı, ancak çalınan bilgilerin hassas olup olmadığıyla ilgili detay verilmedi.

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