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SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

İsrail’de iç savaş korkusu: Aşırı sağcılar da sokağa çıkıyor

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İsrail'de hükümeti destekleyen sağcı gruplar, haftalardır süren gösterilere tepki olarak "karşıt gösteri" kararı aldı.
İsrail’de iç savaş korkusu: Aşırı sağcılar da sokağa çıkıyor

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ülke genelinde kitlesel protestolar ve grevlerle siyasi krize yol açarken, sağcı hükümetin destekçilerinden de “karşıt gösteri” çağrıları geliyor.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesine karşı binlerce İsraillinin katıldığı protestolar gerçekleştirilirken, aşırı sağcı koalisyon yanlıları da Netanyahu’nun düzenlemeyi askıya alma ihtimaline karşı sokağa çıkma kararı aldı. Hükümet yanlılarının, hükümet karşıtlarıyla eş zamanlı olarak Batı Kudüs ve Tel Aviv’de aynı noktalarda, ilk kez kitlesel gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

İsrail Meclisinin Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonu’nun başkanlığını yapan ve tartışmalı yargı düzenlemesinin mimarı kabul edilen Milletvekili Simcha Rothman, hükümete destek vermek ve yargı düzenlemesinin durdurulmasını önlemek için sağcı destekçilerini sokağa çağırdı.

Aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Rothman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, destekçilerini, bugün hükümet karşıtı gösterilere sahne olması beklenen Batı Kudüs’teki İsrail Meclisinin önünde toplanmaya çağırdı. Rothman, “Seçimlerimizi çalamayacaklar!”, “Halk, yargı sisteminin radikal bir şekilde elden geçirilmesini istiyor.”, “Dışarı çıkın ve seçimi halka geri verin.” ifadelerini kullandı.

ŞİDDET YÜKSELEBİLİR

Şiddet eylemleriyle bilinen “La-Familia” adlı aşırı sağcı örgüt de akşam saatlerinde, 13 haftadır yargı düzenlemesine karşı gösterilere sahne olan Tel Aviv'in merkezindeki Kaplan Caddesi’nde bir protesto organize etti.

Hükümet karşıtı gruplar ise olası kışkırtma ve şiddet eylemlerine karşı, taraftarlarını aşırı sağcı grupların bulunduğu noktalardan uzak durmaya çağırdı.

Netanyahu, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan Savunma Bakanı Gallant’ı pazar akşamı görevden almış, bunun üzerine ülke genelinde yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü. Savunma Bakanı Gallant’ın çağrısına, Likud Partisi içinden de destek gelmişti.

HÜKÜMET DAĞILMANIN EŞİĞİNDE

Bu arada İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir’in, tartışmalı yargı düzenlemesinin askıya alınması halinde, hükümetten çekileceğini ancak Meclis’te koalisyona destek vermeye devam edeceğini belirttiği iddia edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu ile “hükümetin toplumsal tepkiye yol açan yargı düzenlemesini askıya alacağı” yönündeki kararının ardından bir görüşme gerçekleştirdi.

Netanyahu’nun, koalisyon ortaklarına “tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alma kararını” ilettiği belirtilmişti.

Öte yandan Batı Kudüs’teki İsrail Meclisi önünde Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı binlerce kişinin katılacağı protesto gösterileri bekleniyor.

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