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İsrail’de kriz büyüyor: İç savaş uyarısı

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Eski İsrail Savunma Bakanı Gantz, "İsrail'de bir iç savaş çıkmasından korkuyorum" dedi.
İsrail’de kriz büyüyor: İç savaş uyarısı

Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, hükümetin tartışmalı yargı reformuna karşı ülke genelinde gittikçe artan gösterilere ilişkin, “Burada (İsrail’de) bir iç savaş çıkmasından korkuyorum” dedi.

Eski Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, Twitter hesabından hükümetin yargı reformuna karşı 10. haftayı geride bırakan ve gittikçe artan gösterilere ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail’de kimsenin iç savaşı istemeyeceğini ancak gidişatın kötü olduğunu kaydeden Gantz, “Burada (İsrail’de) bir iç savaş çıkmasından korkuyorum. Bunlar öfkeden kaynaklanan kehanetler değil, gerçekçi sözler. Halkımın içinde yaşıyorum ve nasıl parçalandığımızı görüyorum” ifadelerini kullandı.

YARGI REFORMU HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

İsrail’de Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan “yargı reformu”na karşı ülke genelinde düzenlenen kitlesel protestolar 10 haftayı geride bıraktı.

Hükümet, tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis’ten geçirme noktasında adım adım ilerlerken, bunu “yargının bağımsızlığına müdahale” olarak değerlendiren on binlerce İsraillinin ülke genelindeki eylemleri giderek büyüyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 15 Mart’ta hükümetin ülkeyi tartışmalara sürükleyen “yargı reformu” konusunda “iç savaş” uyarısında bulunarak, krizin aşılması için “Halk Tasarısı” önerisinde bulunmuştu.

Tasarı, hükümetin yargı düzenlemesinde hedeflediğinin aksine, Yargıçları Atama Komitesinde çoğunluğun iktidara verilmemesi ve yasaların Meclis’te salt çoğunluk olan 61 oy yerine 80 oyla çıkarılması gibi yargı mekanizmasının yetkilerinin hükümet lehine değiştirilmesini engelleyen maddeler içeriyor.

Netanyahu da, “mevcut statükoyu devam ettirdiği” gerekçesiyle Herzog’un sunduğu tasarıyı reddettiklerini duyurmuştu.

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