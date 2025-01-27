İsrail'den Baf'a uçuşlar iptal!

İsrail gizli servisleri , İsrail havayollarına güvenlik nedenlerini öne sürerek Baf havaalanına olan tüm uçuşlarını iptal etmeleri talimatını verdiği öne sürüldü.

İsrail gizli servisleri , İsrail havayollarına güvenlik nedenlerini öne sürerek Baf havaalanına olan tüm uçuşlarını iptal etmeleri talimatını verdiği öne sürüldü.

Rum Hükümet Sözcüsü Constantinos Letympiotis Pazartesi sabahı RIK televizyonunda yaptığı açıklamalarda bilgiyi doğruladı ancak konuyu genişletmedi ve daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin güvenlik nedeniyle İsrail'in uçuş tarifesindeki değişikliklerden haberdar olduklarını söylemekle yetindi .

Bugün için Tel Aviv'den Baf'a TUS AIR uçuşu iptal edildi.

Şu ana kadar bilinenlere göre İsrail havayolları El Al, Arkia ve IsrAir'e Baf'a uçuşlarının Larnaka havaalanına yönlendirileceği bilgisi verildi.