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İsrail’den Gazze’ye saldırılar sürüyor

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları beşinci gününde devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde ise İsrail baskınında iki Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail’den Gazze’ye saldırılar sürüyor

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları beşinci gününde devam ederken, Filistinli silahlı gruplar İsrail yönüne roket atarak karşılık veriyor.

İsrail savaş uçakları, bu gece Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki bazı evlere hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 bina tamamen yerle bir olurken, bazı konutlar da doğrudan hedef alınarak hasara uğradı.

Son saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin Filistinli yetkililerden henüz açıklama yapılmadı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında Filistin İslami Cihad Hareketi’ne ait hedeflerin vurulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne ait yer altındaki bazı roket mevzilerinin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, İslami Cihad'ın lider kadrosundan Halid Azzam ve Muhammed Ebu el-Ata gibi isimlere yönelik saldırılar yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan Filistinli silahlı gruplar, saldırılara karşı Gazze Şeridi’nden İsrail’deki yerleşim birimlerine roket atmaya beşinci gününde de devam etti. İsrail'in Gazze ile sınır bölgesindeki Sderot ve bazı İsrail yerleşimlerinde roket atışlarına karşı uyarı sirenleri devreye girdi.

BATI ŞERİA’YA BASKIN: 2 ÖLÜ

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında da iki Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. Baskında, İsrail askerlerinin, Said Cihad Meşşe (32) ve Adnan el-Arac’ı (19) gerçek mermiyle başından vurarak öldürdüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin baskını sırasında ayrıca, aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu 3 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı aktarıldı. Yaralıların Nablus'taki Rafidiya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi’nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze’ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6’sı çocuk 3’ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32’si çocuk 17’si kadın 93 Filistinli de yaralandı. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad’ın yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze’den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor. 

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