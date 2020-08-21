  • BIST 1.127
  • Altın 454,867
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6180
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

İsrail’den Gazze’ye üçüncü hava saldırısı

» »
İsrail’den Gazze’ye üçüncü hava saldırısı
İsrail’den Gazze’ye üçüncü hava saldırısı

İsrail savaş uçakları dün akşamdan bu yana Gazze’yi üçüncü kez vurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze’nin güneyinde Hamas’a ait tünelleri vurduğunu belirtti.

Adraee, söz konusu saldırının Gazze’den atılan 7 rokete karşılık gerçekleştirildiğini, bunlardan 6’sının füze savunma sistemi tarafından imha edildiğini kaydetti.

İsrail basınında ve sosyal medyada daha önce yer alan açıklamalarda ise Gazze’den atılan bir füzenin Sderot kentinde bir eve isabet ettiği kaydedilmişti.

İsrail bu saldırıyla birlikte, dün akşamdan bu yana Gazze’yi üçüncü defa vurmuş oldu. Daha önceki iki saldırıda, İzzettin el-Kassam Tugaylarına ait hedefler ile Gazze’nin kuzeyindeki Et-Tuvam bölgesinde Hamas’a ait bir nokta vurulmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, Irak ile 8 milyar dolarlık enerji anlaşması imzaladı20 Ağustos 2020 Perşembe 10:15
  • Suriye’de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü, Rus general öldürüldü19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:34
  • Hariri Suikastı Davasında Karar19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:03
  • Irak Başbakanı Kazımi: "DEAŞ ile mücadelede ABD'nin yardımına ihtiyacımız var"18 Ağustos 2020 Salı 09:56
  • İsrail-BAE Anlaşması Kızıldeniz'de Askeri İş Birliğini Artıracak18 Ağustos 2020 Salı 09:44
  • Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta OHAL uzatıldı18 Ağustos 2020 Salı 09:21
  • Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan anlaşmayı onayladı18 Ağustos 2020 Salı 09:00
  • Filistin müftüsü: "normalleşme anlaşması kanalıyla mescid-i aksa'yı ziyaret etmek haramdır"17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:15
  • İsrail yine Gazze’yi vurdu17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:01
  • Suudi Prens Selman’ın Rusya’yı Suriye’ye müdahaleye çağırdığı iddia edildi17 Ağustos 2020 Pazartesi 08:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti