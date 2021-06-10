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İsrail’in Batı Şeria’daki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında, karşı koymaya çalışan 3 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İsrail’in Batı Şeria’daki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında, karşı koymaya çalışan 3 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistin güvenlik güçlerinin mukavemetiyle karşılaştı.

Çıkan olaylarda ikisi Filistin yönetimine bağlı güvenlik biriminden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerden Teğmen Ethem Aleyvi ve Kaptan Teysir İsa’nın, Askeri İstihbarat Servisi’nde çalıştığı, Cemil Mahmud el-Amuri’nin ise daha önce İsrail hapishanelerinde kalmış bir Filistinli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ağır yaralanan Filistinlinin de yine güvenlik biriminden olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Cenin’deki Askeri İstihbarat Servisi Müdürü Albay Talib Salahat da yaptığı açıklamada, Aleyvi ile İsa’nın gece nöbeti sırasında infaz edildiğini söyledi.

İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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