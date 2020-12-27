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İstanbul Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı

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İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, taksi durağına kılıçla saldırdı.
İstanbul Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı

İstanbul Ataşehir'de bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kılıçla taksi durağına ve duraktakilere saldırdı.

İddiaya göre alkollü kişi taksi durağına gelerek, duraktaki şöförlerden kendisini evine bırakmalarını istedi. Bir taksiye bindirilip evine gönderilen alkollü kişi henüz bilinmeyen bir nedenle yarım saat sonra elinde bir kılıçla durağa geri geldi.

Elindeki kılıçla rastgele saldırmaya başlayan saldırgan, durağın camlarını kırdı. Duraktakilerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen saldırgan yaşanan arbede sırasında yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı saldırganı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis olayda kullanılan kılıca el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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