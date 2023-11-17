İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Türkeli’ne düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Türkeli’ne düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Türkeli: 13 kg/m²; Dipkarpaz: 9 kg/m²; Girne: 8 kg/m²; Güzelyurt, Mehmetcik, Ziyamet:7 kg/m²; Yeşilırmak: 5 kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.