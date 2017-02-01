İşte Kürtlere özerklik veren anayasa taslağı

ASTANA'da Suriye için yeni anayasa taslağı hazırlanmıştı. O taslakta Kürtler'e de özerklik veriliyordu. Olay yaratan o taslağın ayrıntılarını Rus sitesi Sputnik yayınladı.

RUSYA haber sitesi Sputnik, Suriye için hazırlanan ve Kürtler'e de özerklik veren anayasa taslağını yayımladı. Suriye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Arapça olduğunu belirten taslak metinde Kürtler için konulan madde dikkat çekici oldu.

Geçen hafta Rus uzmanlarının hazırladığı Suriye için anayasa taslağı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye muhalefetine sunulmuştu. Rusya'nın teklif ettiği anayasa taslağı, Suriye'nin tüm dinlere saygı duymasını tasarlıyor ve tüm dini kurumların kanun önünde eşitliğini öneriyor.

ARAP KELİMESİ ÇIKARILIYOR

Anayasa taslağında ülkenin resmi adından 'Arap' kelimesini çıkartıyor: "Suriye Cumhuriyeti, halkın, halk tarafından halk için yönetimi, sosyal dayanışma, hak ve özgürlüklere saygı, vatandaşların farklılık ve ayrıcalıklarına bakılmaksızın eşit hak ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurulu bağımsız ve egemen bir devlettir. Suriye Cumhuriyeti ile Suriye isimleri eş değerdedir." ifadesi geliyor.

ANAYASADAKİ KÜRTLERE ÖZERKLİK BÖLÜMÜ

Suriye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Arapça olduğunu belirten metinde Kürtlerle ilgili 'Kürt kültürel özerkliğinin hükümet kurumları ile örgütlenmelerinin Arapça ile Kürtçeyi eşit olarak kullanması gerektiğini' ifadeleri yer alıyor. Metinde "Her bölge, yerel referandumla desteklendiği takdirde, resmi dile ilaveten, çoğunluğun dilini kanunun düzenlediği şekilde kullanma hakkına sahip olmalıdır" deniliyor.

YASAMA YETKİSİ

Suriye yeni anayasa taslağında 'yasama yetkisi 'halk adına Halk Meclisi ve Kurucu Meclis tarafından kullanılacak. Halk Meclisi' için, ilk toplantısından itibaren dört yıllık dönem öngörüyor. Seçimlerde oy verme yaşı da 18 olarak belirleniyor.

BAŞKAN 2 DÖNEM SEÇİLEBİLECEK

Rusya'nın teklif ettiği taslağa göre Suriye devlet başkanı, 'evrensel, eşit ve doğrudan gizli genel oylama sonucunda' Suriye vatandaşları tarafından yedi yıllık dönem için seçilir. Suriye devlet başkanı ard arda iki dönemden fazla iktidarda kalamaz.

Suriye vatandaşı ve 40 yaş üstü olan herkes başkanlığa aday olabilecek. Başkan seçilmek için oyların yarısından fazlasını almak gerekcek. Anayasa taslağına göre Suriye devlet başkanı aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı olacak. Suriye Devlet Başkanı, Halk Meclisi'nin kendisine ağır ihanet ve ciddi suç isnat etmesi durumunda, bu suçlamalarda bulunulmasının yasallığı ve prosedürlerinin uygunluğu Anayasa Mahkemesi kararıyla desteklendiği takdirde, Kurucu Meclis tarafından görevden alınabilecek.