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İtiraf gibi açıklama… COVID’in laboratuvardan yayılma ihtimalini reddetmedi

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Çin Hastalık Kontrol Merkezinin (CDC) eski Başkanı Prof. Dr. George Gao, COVID-19 salgınının başlangıç noktasının bir laboratuvar olabileceği ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.
İtiraf gibi açıklama… COVID’in laboratuvardan yayılma ihtimalini reddetmedi

Gao BBC Radio 4’e verdiği röportajda, COVID-19 salgınını değerlendirdi. Şu anda Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı başkan yardımcılığı görevinde bulunan Gao, COVID-19’un Vuhan’daki bir laboratuvardan yayılmış olabileceği ihtimaline ilişkin, “Her şeyden şüphelenebilirsiniz. Bu bir bilim. Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz” dedi.

COVID-19’un kaynağı olabileceği tartışılan Vuhan Viroloji Enstitüsü’ne yönelik resmi bir soruşturma yürüttüklerini de söyleyen Gao, “Laboratuvar, sahadaki uzmanlar tarafından birkaç kez incelendi” diye konuştu.

Gao, soruşturmanın sonuçlarını görmediğini ancak “temiz” raporu verildiğini kaydederken, Çin hükümetine yakın kişiler tarafından ilk kez laboratuvarın soruşturulduğu kabul edilmiş oldu.

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