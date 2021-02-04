  • BIST 1.536
  • Altın 411,466
  • Dolar 7,1552
  • Euro 8,5714
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAREKOR: 71 Vaka!

İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar: 2018 seçimlerinde AKP ve MHP'ye oy verenlerde büyük değişim

»
MetroPOLL Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı - Ayın 5 Rakamı" anketinin sonuçları açıklandı.
İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar: 2018 seçimlerinde AKP ve MHP'ye oy verenlerde büyük değişim

Araştırmaya göre, "Millet İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı yüzde 52,4, "Cumhur İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı ise yüzde 36,9. Ankette, "Millet İttifakı'na yakın değilim ama tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 5,6 iken, "Cumhur İttifakı'na yakın değilim ama tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 2,7 olarak açıklanırken, fikir belirtmeyenlerin oranı da 12,2 olarak kaydedildi.

,

MetroPOLL Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı - Ayın 5 Rakamı" anketinin sonuçları açıklandı. Çarpıcı sonuçların ortaya çıktığı araştırmada, yurttaşlara seçimlere, üniversite tartışmalarına ve dış politikaya ilişkin sorular yöneltildi. 

Ankete katılan yurttaşlardan,  "Millet İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı yüzde 52,4, "Cumhur İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı ise yüzde 36,9 oldu. Ankette, "Millet İttifakı'na yakın değilim ama tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 5,6 iken, "Cumhur İttifakı'na yakın değilim ama tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 2,7 olarak açıklanırken, fikir belirtmeyenlerin oranı da 12,2 olarak kaydedildi.

2018 seçimlerindeki oy dağılımına göre bakıldığında ise, AKP seçmeninin yüzde 17,3'ü, MHP seçmeninin yüzde 32,9'u Millet İttifakı'nı tercih ediyor. 2018'deki milletvekili seçiminde oy verilen partilere göre ittifakların oy dağılımı ise şöyle oldu:

173558164-2a.png

REFAH DÜZEYİ

Yurttaşların büyük bir bölümü refah düzeyinin düştüğünü düşünüyor. Buna göre yapılan ankette, katılımcılara, "Son 1 yılda sizin veya ailenizin şartları/refah düzeyi nasıl değişti?" şeklindeki soru yöneltildi.

Soruya gelen yanıtlların oranları şöyle:

İyileşti: Yüzde 13

Kötüleşti: Yüzde 59,1

Değişmedi: Yüzde 26,3

Fikrim yok: Yüzde 0,8

173559414-3a.png

REKTÖR ATAMALARI

Ankette rektör seçimlerine yönelik de sorular yöneltildi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör eylemleri devam ederken, "rektörler nasıl seçilmeli" sorusuna, ankete katılan yurttaşların yüzde 73'lük kesim, "üniversitenin öğretim elemanları kendileri seçmelidir" diyor. "Rektörleri Cumhurbaşkanı atasın" diyenlerin oranı yüzde 17,9 olurken, fikir belirtmeyenlerin oranı da 9,1 oldu.

173558898-5a.png

ÜNİVERSİTELERİN ÖZERKLİĞİ

Araştırmaya göre, üniversitelerin siyasetten bağımsız ve özerk olması gerektiğini düşünen yurttaşların oranı yüzde 75 olurken, özerk olmamalıdır diyenlerin oranı da yüzde 15,7, fikir belirtmeyenlerin oranı da yüzde 9,2 oldu.

173558898-5a-001.png173559930-6a.png

Buna göre; "AB ve ABD" diyenlerin oranı yüzde 40,9, "Rusya ve Çin" diyenlerin oranı yüzde 27,6 oldu. "Diğerlerine" diyenlerin oranı yüzde 0,7, "Hiçbiri" diyenlerin oranı yüzde 5,9, "Hepsine" diyenlerin oranı da yüzde 3,9 oldu. Fikir belirtmeyenlerin oranı da yüzde 20,9 olduğu açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu Boğaziçililerle görüştü: Gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez03 Şubat 2021 Çarşamba 21:50
  • Özlü: Mutasyonlu virüsün bağışıklıktan kurtulabileceği yönünde bilgiler var03 Şubat 2021 Çarşamba 21:47
  • Boğaziçi Üniversitesi rektörü: Asla istifayı düşünmüyorum03 Şubat 2021 Çarşamba 21:29
  • TC Bilim Kurulu üyesi: Türkiye’de başından itibaren düzenli virüs takibi yapılamadı03 Şubat 2021 Çarşamba 21:05
  • Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti03 Şubat 2021 Çarşamba 21:00
  • Erdoğan: Talebe misiniz, rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?03 Şubat 2021 Çarşamba 20:47
  • Bahçeli’den CHP liderine gözaltılarla ilgili yanıt: Türkiye’nin böyle evlatları yok03 Şubat 2021 Çarşamba 20:32
  • TTB: İktidar, binlerce kişiyi buluştururken; barışçıl gösteriye ‘pandemi engeli’ konuyor03 Şubat 2021 Çarşamba 20:15
  • Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar03 Şubat 2021 Çarşamba 09:32
  • Gözaltına alınan Boğaziçi öğrencisi: Polis, açılan başörtümü örtmeme izin vermedi02 Şubat 2021 Salı 23:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti