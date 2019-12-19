İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması: Müzakere süreci devam ediyor, yayılan haberler son durumu yansıtmıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'de devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satışının tamamlandığına dair haberlere yönelik olarak "İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Müzakere sürecinin devam ettiğini belirten İTÜ, süreç tamamlanınca bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı, Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığını yazmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Ay başında Doğa Koleji bünyesindeki okullarda bir süredir maaşlarını alamayan öğretmenler derslere girmemişti.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, müzakerelerin olumlu yönde ilerlediği bildirilmişti.