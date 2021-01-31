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İzmir’de bir müzisyen, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti

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Kafe Bar Çalışanları Dayanışması sosyal medya hesabından bugün İzmir’de Erdem Topuz isimli müzisyenin geçim sıkıntısı dolayısıyla intihar ettiğini duyurdu.
İzmir’de bir müzisyen, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti

Kafe Bar Çalışanları Dayanışması sosyal medya hesabından bugün İzmir’de Erdem Topuz isimli müzisyenin geçim sıkıntısı dolayısıyla intihar ettiğini duyurdu.

2 çocuk babası Erdem Topuz’un pandemi kısıtlamaları sebebiyle 11 aydır işsiz olduğu ve geçinemediği için ailesine mektup bırakarak intihar ettiği öğrenildi.

Kafe Bar Çalışanları Dayanışması sözcülerinden Göksu Uyar, konuyu yakından takip ettiklerini ifade ederek kafe bar çalışanları olarak geçim sorunun gittikçe arttığını söyledi.

"Mekanlar açılsa dahi insanlar 1-2 sene bu borçlarla uğraşacak"

Uyar, “Haberi sosyal medyaya düştüğü anda gördük. İzmir’deki arkadaşlar araştırıyorlar. Bu konuyla ilgili talebimiz tedbirler alınsın, mekanlar açılsın. Arkadaşlarımızın zaten çoğu sigortasız. Sektör zaten çok sıkıntılı. Basın açıklamaları ve sosyal medyada da duyurmaya çalışıyoruz, sektörün kendisi güvencesiz. Yarın yok, bugün de yok aslında. Çok fazla borçlandı herkes. Mekanlar açılsa dahi insanlar 1-2 sene bu borçlarla uğraşacak. Sektörün büyük bir çoğunluğu destek alamadı. Çocuğu olanlar, ailesi olanlar var. Geçim sıkıntısı gittikçe artıyor. Kademeli olarak açılacak diyorlar. Her ayın 15’inde önümüze bir şey geliyor ancak yine açılmayacak. İnsanlar, çalışanlar da çok tepkili” diye konuştu.

Ayrıca İzmir Müzisyenler Derneği de sosyal medya hesabından, “Erdem Topuz’un yakın arkadaşı Erol Doğu, müzisyenin 11 aydır işsiz olduğunu ve son dönemde ekonomik sıkıntılarının arttığını söyledi” diyerek yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

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