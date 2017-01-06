 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.645
  • Altın 137,017
  • Dolar 3,6167
  • Euro 3,8341
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

»
İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!
İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 18 kişi gözaltına alınırken, saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiği ve teröristlerin kimliklerinin belirlendiği açıklandı...

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre,Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından 18 kişinin gözaltına alındığını ve PKK'lı teröristlerin kimliklerinin belli olduğunu açıkladı. Bozdağ, teröristlerin kimliğinin bağlantılarının belirlenmesi açısından şu an açıklanmadığını aktardı. Bozdağ, hain saldırıyı terör örgütü PKK'nın yaptığına dair tereddüt olmadığını açıkladı.

İzmir’de şehitler için adliyede düzenlenen törenin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu açıklama yaptı:  "Saygıdeğer basın mensupları dün, saat 16 sularında İzmir ilimiz bayraklı adliyesi hizmet binası c blok giriş kapısında bulunan polis kapısı önünde Broadway bir aracın patlatılması ve sonrasında teröristin takibi, diğer noktada indirilen teröristin tespiti sonucu çıkan çatışmada bir polisimiz bir adliye çalışanımız şehit oldu.  Şehitlerimize rahmet diliyorum, 9 yaralımız var acil şifalar diliyorum.  Teröristlerin ikisi ölü olarak ele geçirilmiştir.Fethi sekin gerçekten çok büyük bir kahramanlık göstermek suretiyle adeta kendisini feda ederken büyük bir felaketin önüne geçmiştir.  Şehit polis memurumuz Fethi Sekin’i ve yaralı polislerimizi onların şahsında terörle mücadele den bütün güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz onlara şükran borçludur.

EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRME TALİMATI VEREN PKK'DIR

Yaklaşık 10 terör örgütüyle eş zamanlı mücadele den tek ülke Türkiye’dir. Terör asla kazanamayacaktır. Yaralılarımızdan 3’ü avukat, 2’si polis, 2’si de sivil vatandaş.  18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Ancak şu anda bu bilgileri açıklamıyoruz. Terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yok. Eylemi gerçekleştirme talimatı veren örgütün bölücü terör örgütü PKK olduğu bellidir. Eylemin İzmir’de olmasına birileri farklı anlamlar yüklemek isteyebilir. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu terör örgütleri insanlığın düşmanıdır. Bu, Türkiye’nin 81 iline dönük bir terör saldırısıdır. Terör terördür, terörist teröristtir."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şansal: Hayatım tehlike altında06 Ocak 2017 Cuma 08:59
  • İzmir'de terör saldırısı!05 Ocak 2017 Perşembe 16:43
  • "Avrupa Birliği ile maalesef bir güven bunalımı var"05 Ocak 2017 Perşembe 15:21
  • TSK’nın Afganistan’daki misyonunu uzatan karar resmi gazete’de05 Ocak 2017 Perşembe 15:20
  • Erdoğan: Hesap sormayı yaptırıma dönüştürecek tek merci hukuktur04 Ocak 2017 Çarşamba 13:06
  • ABD Türkiye ile dalga mı geçiyor?04 Ocak 2017 Çarşamba 12:40
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barbaros Şansal ile ilgili sözleri, TBMM'de okundu04 Ocak 2017 Çarşamba 10:30
  • BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye açıklaması04 Ocak 2017 Çarşamba 10:23
  • Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile telefonda görüştü04 Ocak 2017 Çarşamba 10:22
  • Türkiye'de OHAL 3 ay daha uzatıldı04 Ocak 2017 Çarşamba 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti