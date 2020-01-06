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Japonya’da 1.8 milyon dolara ton balığı satıldı

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Japonya’da 1.8 milyon dolara ton balığı satıldı
Japonya’da 1.8 milyon dolara ton balığı satıldı

Japonya’da bir balık mezatında 276 kiloluk ton balığı (orkinos) 1.8 milyon dolardan (yaklaşık 11 milyon TL) alıcı buldu. Bu, en pahalı ikinci balık satışı olarak tarihe geçti.

Tokyo’daki Toyoşu balık pazarında yapılan yılın ilk mezatında milyon dolarlık mavi yüzgeçli ton balığını Suşizanmai isimli suşi restoranı zincirlerinin sahibi Kiyoşi Kimura aldı.

Kimura geçen sene de bir ton balığını 18 milyon TL’ye satın alarak bu alanda rekorun sahibi olmuştu.

Marketten aldığınız ton balığı gibi değil

Balığın bu kadar pahalı olmasının çeşitli nedenleri var. Öncelikle bu kadar büyüyen tek ton balığı cinsi mavi yüzgeçli olan.

Japonya’da eğitim almış ve New York’ta bir Japon restoranı sahibi şef Derek Wilcox özellikle Japonya’da yakalananların bol yağlı ve dünyanın en lezzetli mavi yüzgeçli ton balığı olduğunu anlatıyor. Şef, yılın ilk mezatı olmasının da fiyatı artırdığı görüşünde.

Mavi yüzgeçli ton balığı yalnızca lüks restoranlarda servis edilen bir yemek.

Marketlerden alınan konserve ton balığı ise çok daha küçük ve bol bir cinsten yapılıyor.

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