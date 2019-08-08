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Jennifer Lopez'in Türkiye paylaşımına Türk kullanıcılardan tepki

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Antalya'da sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in, konseriyle ilgili sosyal medya hesabından Antalya etiketiyle yaptığı paylaşım, 11 saatte 4,5 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi, on binlerce yorum aldı.
Jennifer Lopez'in Türkiye paylaşımına Türk kullanıcılardan tepki

Bazı Instagram kullanıcıları Lopez'i "paylaşımın geç yapılmış ve yetersiz olduğu" yönünde eleştirdi.

 

Antalya'da 6 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşan Lopez'in 98 milyon takipçisi bulunuyor. Lopez, sosyal medya hesabından Antalya etiketi ile "Beautiful show last night in Turkey" (Dün gece Türkiye'de güzel gösteri) ifadesini paylaştı.

Paylaşımı kısa sürede 4,5 milyondan fazla kişi görüntüledi, 14 bine yakın yorum yapıldı.

Sanatçının Türk hayranlarından bazıları, "paylaşımın geç yapılmış ve yetersiz olduğu" yorumlarını yaparken birçoğu ise Lopez'e hayranlıklarını ve sevgilerini iletip konser için Türkiye'yi tercih ettiği için teşekkür etti.

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