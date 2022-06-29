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Johnny Depp Karayip Korsanları’na dönüyor mu?

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İki yıl evli kaldığı eski eşi Amber Heard'a açtığı "iftira" davasını kazanan ve kamuoyu önündeki imajını düzeltmeye başlayan Johnny Depp'in "Karayip Korsanları" film serisine de geri döneceği konuşulmuştu. Ünlü aktörün sözcüsü bu iddiayı yanıtladı.
Johnny Depp Karayip Korsanları’na dönüyor mu?

Ünlü aktör Johnny Depp (59), 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı Amber Heard'a (36) şiddet uyguladığı iddiasıyla ciddi bir itibar kaybına uğramıştı. Kariyeri de tehlikeye giren aktör, birçok iş kaybetmişti.

Bunun üzerine Depp, eski eşi Heard'ün yazdığı bir yazıyı kanıt göstererek iftira davası açtı ve kazandı. Heard, Depp'e 13 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

İnsanların gözündeki imajını düzelten Depp, iddialar karşısında kaybettiği işlerden biri olan “Karayip Korsanları” filmindeki rolüne de geri döneceği söylenmişti.

MENAJERİ KONUŞTU

Konu hakkında açıklama yapan ünlü oyuncunun sözcüsü, NBC News’e “Bu haber uyduruldu” diyerek “dönüş” iddialarını yalanladı.

“Karayip Korsanları” filmlerinin yapımcısı Jerry Bruckheimer da, geçenlerde Times’a Depp’in geri dönüp dönmeyeceği hakkında konuştu. Bruckheimer, “Bu noktada değiliz. Geleceğe henüz karar verilmedi” diyerek gelişmeleri açıkladı.

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