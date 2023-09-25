  • BIST 8190.86
  • Altın 1682.542
  • Dolar 27.2043
  • Euro 28.9261
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAlzheimer sıklığı, 65 yaşından sonra her beş yılda iki kat artıyor!

Kabine yarın toplanacak: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde

»
Emekli zammı gündemde
Kabine yarın toplanacak: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine üyeleri,, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Emekli zammı gündemde

Milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.

Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar konusu ele alınacak

Toplantıda ele alınacak bir diğer konu yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olacak.

Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdi.
Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.

İç ve dış siyaset görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2 haftalık süreçte önce Hindistan'da ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak.

Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa haftaya yükselişle başladı25 Eylül 2023 Pazartesi 10:34
  • Çanakkale'de iki araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı23 Eylül 2023 Cumartesi 16:38
  • Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede23 Eylül 2023 Cumartesi 16:33
  • 4 ilde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı23 Eylül 2023 Cumartesi 16:19
  • Sıfır Atık Projesi'nin küreselleşmesi hız kazandı23 Eylül 2023 Cumartesi 15:07
  • 500 yıllık caminin terazisi depremde kaydı23 Eylül 2023 Cumartesi 15:05
  • İstanbul'da 27 ton sahte toz deterjan ele geçirildi23 Eylül 2023 Cumartesi 13:39
  • Ehliyet sınavı beklerken 10 metrelik duvardan düşerek öldü23 Eylül 2023 Cumartesi 13:10
  • Adana'da 8 milyondan fazla makaron ele geçirildi23 Eylül 2023 Cumartesi 12:29
  • Bursa'da orman yangını23 Eylül 2023 Cumartesi 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti