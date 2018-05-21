  • BIST 102.410
  • Altın 187,721
  • Dolar 4,5497
  • Euro 5,3359
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” düzenleniyor  

Kadın yelkencilerden "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri"

»
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kadın yelkenci, 44 gün sürmesi planlanan "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için yola çıktı.
Kadın yelkencilerden "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri"

Kendilerine "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan, dünyaya barış mesajı vermek için deniz turuna çıkmaya karar verdi.

 "Tutku mm" isimli 13 metrelik yelkenli tekneyle "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için Bodrum Marina'dan uğurlanan ekip, "Yurtta barış, dünyada barış" sloganıyla yola çıktı.

Marmaris, Fethiye, Finike, Kaş, Antalya, Alanya, Gazipaşa, Side, Anamur ve Mersin gibi belirlenen 23 noktada mola verecek ekip, Girne'de seyir fotoğraflarından oluşan sergi açacak.

Dönüş yolcuğu, 1 Temmuz'da Bodrum Marina'da tamamlanacak. 

Teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış için yelken açacaklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte Saadet Partisi'nin yaptırdığı anketin sonuçları!21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:46
  • AK Parti aday listesi kulisleri 5-6 bakan liste dışı21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:43
  • Barış Atay HDP'den milletvekili aday adayı oldu21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:42
  • Demirtaş: "HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil"20 Mayıs 2018 Pazar 11:45
  • Muharrem İnce seçim manifestosunu Samsun'da açıkladı, Kıbrıs'ta çözüm vurgusu19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:41
  • Türkan Saylan'ın ölüm yıldönümü: Korkusuz bir eğitim ve halk sağlığı savaşçısı19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:31
  • Atatürk'ün çok az bilinen 280 fotoğrafı19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:06
  • HDP'den dikkat çeken ikinci tur açıklaması!19 Mayıs 2018 Cumartesi 12:07
  • Son seçim anketi sonuçları hayli ilginç! Kim ne kadar oy alıyor19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:43
  • 19 Mayıs törenleri Anıtkabir'den başladı19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti