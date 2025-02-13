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Kadınların gönüllü askerliğine Rum Bakanlar Kurulu’ndan onay

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Güney Kıbrıs’ta kadınların gönüllülük esasına dayalı olarak askere alınmasına dair yasa tasarısının, Rum Bakanlar Kurulu tarafından dün onaylandığı haber verildi.
Kadınların gönüllü askerliğine Rum Bakanlar Kurulu’ndan onay

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada hükümetin bu kararının silahlı kuvvetlerin dönüşümünü ve modernizasyonunu yansıttığını aynı zamanda herkesin vatanın savunması ve güvenliğine katkısı açısından önemli bir adım teşkil ettiğini ifade etti.

Onaylanması için meclise gönderilecek yasa tasarısının maddelerinden de söz eden Palmas, kadınların ilk kez gönüllü askere alınmasının bu yılın Ekim ayı başında gerçekleşeceğini ifade etti.

Gönüllü kadın askerler için iki yoklama yapılması üzerinde çalışıldığını da dile getiren Palmas, ekim ayında lise ve teknik okullar, mayıs başında ise yaşı daha büyük kadınlar için yoklama yapılmasının planlandığını söyledi.

Palmas 2025 yılının Rum Milli Muhafız Ordusunda (RMMO) kadınların yılı olarak belirlendiğini ve kadınların ordudaki değerli rolleri ve katkıları için faaliyetlerde bulunulacağını ekledi.

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