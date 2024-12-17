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Kambur balina, çiftleşmek için üç okyanus aşıp rekor kırdı: Araştırmacılar endişeli

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Bir kambur balina, çiftleşmek için üç okyanusu aşıp rekor kırdı. Araştırmacılar, türün göç davranışını etkileyen küresel zorluklar hakkında endişeli.
Kambur balina, çiftleşmek için üç okyanus aşıp rekor kırdı: Araştırmacılar endişeli

Independent Türkçe‘nin haberine göre balinalar, bazı türlerin üreme bölgeleri birkaç boylamı kapsadığından çiftleşmek için diğer tüm memelilere kıyasla en uzun göçünü yapıyor.

Royal Society Open Science’ta yayınlanan çalışmada araştırmacılar, bir kambur balinanın iki üreme noktası arasında kat ettiği bilinen en uzun mesafeyi izledi.

Çiftleşmek için yaklaşık 13 bin kilometre göç eden kambur balina, dünyanın neredeyse üçte birini kat etti.

Balinayı ilk kez 2013’te Büyük Okyanus’un doğusunda Kolombiya yakınlarında tespit eden araştırmacılar, 2022’de Hint Okyanusu’nun güneybatısındaki Afrika kıyılarında, Zanzibar yakınlarında fotoğrafladı.

Bilim insanları bu ‘olağanüstü mesafenin’ bu türün görüldüğü farklı üreme alanları arasında kaydedilen en uzun mesafe olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar balinanın yolculuğunun, iklimsel ve çevresel değişiklikler, değişen besin kaynakları ve çiftleşme stratejileri için gelişen bir adaptasyon olabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları bu ‘olağanüstü mesafenin’ bu türün görüldüğü farklı üreme alanları arasında kaydedilen en uzun mesafe olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar balinanın yolculuğunun, iklimsel ve çevresel değişiklikler, değişen besin kaynakları ve çiftleşme stratejileri için gelişen bir adaptasyon olabileceğini belirtiyor.

“Bu, fotoğrafla tanımlanmış yetişkin bir erkek kambur balinanın görüldüğü iki üreme alanı arasında kaydedilen en uzun büyük daire seyrini ve Büyük ve Hint okyanusları arasında üreme alanlarını değiştiren bir kambur balinanın ilk kaydını temsil ediyor.”

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