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Kapanan Playboy dergisi OnlyFans'a rakip olarak geri dönüyor

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Yetişkinlere özel eğlence dergisi Playboy, OnlyFans benzeri yeni dijital formatıyla geri dönüyor. 2020'de basılı yayın hayatına son veren dergi, dijital öncelikli bir politikayla "güvenli" müstehcen içerik vaadinde bulunuyor.
Kapanan Playboy dergisi OnlyFans'a rakip olarak geri dönüyor

Yetişkinlere özel eğlence dergisi Playboy, OnlyFans benzeri yeni dijital formatıyla geri dönüyor. 2020'de basılı yayın hayatına son veren dergi, dijital öncelikli bir politikayla "güvenli" müstehcen içerik vaadinde bulunuyor.

3 yıl önce finansal sorunlar nedeniyle kapanan derginin bu yılın sonlarına doğru yenilenmiş haliyle okurlarıyla buluşacağı belirtiliyor. 

New York Post'a göre, çevrim içi yayınlar, Playboy yöneticileri tarafından OnlyFans'ın "daha güvenli ve özel alternatifi" olarak tanımlanan yeni "yaratıcı platformu" için bir aracı görevi görecek. 

Yeni versiyonda Playboy sembolü "tavşanlar" yerine, sayfalarında yetişkinlere yönelik ya da olmayan içerikler yayınlayacak, abonelerine özel içerik sunacak ve derginin çevrim içi kapaklarını süsleyecek Playboy "yaratıcıları" olacak.

Playboy'un yayınlanan ilk dijital kapağında, dünyaca ünlü içerik üreticisi Amanda Cerny yer aldı. Cerny platformun beta sürümü Centerfold'u kullanan bir Playboy yaratıcısı.

 

Playboy Centerfold'u 2021 aralığında "yaratıcı özgürlük, sanatsal ifade ve pozitif seks platformu" olarak piyasaya sürmüştü. 

Centerfold da OnlyFans gibi, modellerin ödeme yapan abonelerine özel içerik paylaşımı yaptığı bir platform. 

Şirketin marka sorumlusu Rachel Webber, Centerfold isminin bırakılacağını ve platformun Playboy markasına entegre edileceğini söyledi. 

The Post'a konuşan Webber yeniliklere ilişkin, "Playboy yaratıcı platformumuz 21. yüzyılın Playboy dergisidir. İçerik yaratma gücünü yaratıcı topluluğa veriyor ve onlara hayran kitleleriyle doğrudan etkileşime geçip para kazanmalarını sağlayacak araçlar sunuyoruz." ifadelerini kullandı. 

Playboy'un OnlyFans'tan en büyük farkıysa şu: OnlyFans'ta herkes içerik üreticisi olabilirken Playboy'un içerik üreticilerinin başvuru yapması ve Playboy editörleri tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Playboy CEO'su Ben Kohn, yaratıcı platformunun mevcut içerik ekonomisini "Playboy dergisinin yaklaşık 70 yıl önce yayıncılık sektörünü sarstığı gibi" sarsacağını umduğunu söylüyor.

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