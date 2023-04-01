Karayolları Dairesi’nden duyuru

Karayolları Dairesi, hafta sonu St. Hilarion Kavşağı-Boğazköy Kavşağı arası yol güzergâhında yatay işaretleme ve bordür boyama işlemleri yapılacağını duyurdu.
Karayolları Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların yarından itibaren 2 gün sürmesinin planlandığı ifade edilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenildi.
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