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Kargaların geometri bildiği ortaya çıktı

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Araştırmacı, 'Bu özelliğin sadece insanlara özgü olduğunu iddia etmek artık yanlış,' dedi.
Kargaların geometri bildiği ortaya çıktı

Yeni bir araştırmaya göre, kargalar geometrik şekilleri ayırt edebiliyor.

Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden bilişsel nörobiyolog Andreas Nieder ve ekibinin yürüttüğü araştırmada, kargaların dörtgen şekillere bakıp aynı geometrik düzeni gösteren nesneleri diğerlerinden ayırt edebildiği ortaya çıktı.

Nieder, "Bu özelliğin sadece insanlara özgü olduğunu, sadece insanların geometrik düzenliliği algılayabildiğini iddia etmek artık yanlış," dedi. "Çünkü en azından kargalar da yapabiliyor."

Araştırma ekibi, iki leş kargası üzerinde deney yaparken, onlara kareler, paralelkenarlar veya düzensiz dörtgenler gibi bir dizi şekil göstermeye başladı.

Nieder'e göre bu deneyle bilmek istedikleri şey, şekiller birbirine çok benzese bile kargaların farklılığı ayırt edip edemeceğiydi.

Sonuçta kargaların bunu yapabileceği ortaya çıktı.

Hakemli bilmsel dergi Science Advances'ta yayınlanan araştırma makalesinde, kargaların dik açılar, paralel çizgiler ve simetrileri anlayabildiğini gösteren bir dizi test anlatıldı.

Daha önce yapılan araştırmalar, insanların yaş, kültür veya eğitim düzeyi ne olursa olsun şekillerdeki geometrik düzenleri fark etmede başarılı olduklarını ortaya koymuştu.

Nieder, diğer canlıların da doğuştan gelen bir geometri duygusuna sahip olabileceğini düşünüyor. Ancak araştırmacılar şimdiye kadar hayvanların matematiksel becerilerini test ederken bu yeteneğe odaklanmamıştı.

NPR'a konuşan Nieder, "Kargaların da tek tür olduğunu söylemeye asla cesaret edemem," ifadelerini kullandı.

"Bu çalışma, araştırma alanını yeni açıyor."

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